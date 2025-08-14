Уряд виділив додаткові гроші на "єВідновлення"

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".

Про це повідомляє премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

З цієї суми майже 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої, якими зможуть скористатися 839 людей.

Ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин.

Міністерство розвитку громад та територій заслухає звіти регіонів щодо темпів відновлення житлового фонду та з фокусом на пришвидшення процесу відбудови.