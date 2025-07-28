ПриватБанк повідомив, скільки заробив за І півріччя

За І півріччя ПриватБанк отривав 34,9 млрд грн чистого доходу після вирахування податку на прибуток 25%.

Про це ПриватБанк повідомляє у Telegram.

"Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43,0 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з І півріччям 2024 року. Ці результати яскраво свідчать про стійкість обраної бізнес-моделі, впевнене зростання операційної ефективності та стабільність банку попри зовнішні виклики", – зазначено у повідомленні..

Чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд гривень, перевищив 130 млрд гривень. Депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд гривень, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс майже на 13% за останній рік, сягнувши 487 млрд грн, інформує банк.

ПриватБанк також повідомив, що у І півріччі 2025 року відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

"Керуючись нашими цінностями, ми невпинно покращуємо клієнтський досвід та забезпечуємо доступ до фінансування задля реконструкції та розвитку України", – зазначив Мікаель Бьоркнерт, Голова Правління ПриватБанку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк надав групі Нафтогаз кредит у розмірі 4,7 млрд грн для формування необхідних запасів газу у підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів.

Раніше Національний банк України повідомив, що станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилась до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Також повідомлялося, що державний ПриватБанк виставить на продаж "безнадійні" кредити загальною сумою 5,2 млрд грн. Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем, який включає понад 658 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.