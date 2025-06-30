Частка непрацюючих кредитів в банках України продовжує скорочуватись

Станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилась до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними НБУ, обсяг NPL за цей період скоротився на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, або на 2,1%. Натомість обсяг валових кредитів у банках зріс на 82,5 млрд грн, або на 6,4%.

Нацбанк зазначає, що ключовими чинниками скорочення частки NPL стали списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Зокрема, частка NPL за кредитами фізичних осіб скоротилася до 14,1%, бізнесу – до 36,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

- у приватних українських банках та банках з іноземним капіталом – до 9,8%;

- у державних банках – до 40,5%.

За інформацією НБУ, без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 червня 2025 року становить 16,7%.

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.