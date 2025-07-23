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ПриватБанк надав "Нафтогазу" 4,7 мільярди гривень на підтримку енергетики

Андрій Муравський — 23 липня, 09:47
ПриватБанк надав Нафтогазу 4,7 мільярди гривень на підтримку енергетики
Getty Images

ПриватБанк надав групі Нафтогаз кредит у розмірі 4,7 млрд грн для формування необхідних запасів газу у підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Про це ПриватБанк повідомляє у Telegram.

"Це перший кредитний договір між компаніями і найбільше фінансування, яке держбанк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабної війни", – говориться у повідомленні.

ПриватБанк підтримує українську енергетику з перших місяців вторгнення і продовжує спрямовувати ресурси на забезпечення безперебійної роботи критичних галузей у надзвичайних умовах, повідомляє ПриватБанк.

"Це не просто кредитне рішення, а внесок у стабільність держави та добробут мільйонів українців", — зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ. І додав, що бізнес та держава діють, як єдина сила для підтримки населення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Приватбанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів.

Раніше повідомлялося, що запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 млрд куб м. Сховища заповнені на 29,2%. У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд куб м менше газу.

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