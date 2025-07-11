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Приватбанк отримає від ЄБРР 600 мільйонів євро на кредити бізнесу

Андрій Муравський — 11 липня, 19:03
Приватбанк отримає від ЄБРР 600 мільйонів євро на кредити бізнесу
Getty Images

Приватбанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів.

Про це Приватбанк повідомляє у Telegram.

Угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, Голова Правління Приватбанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі 11 липня 2025 р.

"ПриватБанк розширює співпрацю з ЄБРР, щоб дати підприємцям більше можливостей отримати фінансування за найбільшою на сьогодні в Україні програмою розподілу портфельних ризиків", – говориться у повідомленні.

"Нова угода покриває частину кредитного ризику банку за новими кредитами позичальникам. Зокрема, вона включає гарантію ЄБРР у ​​розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє Приватбанку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування", – зазначає банк.

Кредитні лінії ЄБРР будуть підкріплені покриттям ризику перших збитків, що фінансується Францією та Європейським Союзом у рамках Інвестиційної програми ЄС для України.

"За цими програми Приватбанк значно збільшить обсяги кредитування, підтримуючи підприємства в критично важливих галузях, таких як агробізнес, виробництво, фармацевтика, транспорт та логістика, а також сприяючи інвестиціям в енергетичну безпеку країни", – говориться у повідомленні.

"Завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад 1,2 млрд євро фінансування на розвиток бізнесу, і забезпечене фінансування та грантові програми є життєво важливим інструментом для стимулювання економічного зростання та зміцнення стійкості економіки України", – прокоментував угоду Мікаель Бьоркнерт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів залучить до 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку для кредитування малого й середнього бізнесу. Перше прийняте рішення передбачає надходження до 20 млн євро від ЄІБ для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний "Приватбанк".

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2024 року Приватбанк спрямовує до державного бюджету 32,1 мільярдів дивідендів, що становить 80% чистого прибутку.

Також раніше повідомлялося, що чистий прибуток банків в Україні за 2024 рік склав 103,7 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж роком раніше. Найбільша частка прибутку - 39% - припала на державний Приватбанк.

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