Ритейл, агро і фарма забрали верхівку рейтингу компаній за приростом доходу

Аналітична система YouControl та контент-маркетингова агенція Top Lead оприлюднили рейтинг ста компаній, які за 2019-2024 роки показали найбільший приріст абсолютного чистого доходу.

Відповідне дослідження є в розпорядженні ЕП.

На першому місці у рейтингу 100 приватних компаній України з найбільшим приростом чистого доходу у 2019–2024 роках опинилась компанія АТБ-Маркет (+103,9 млрд грн), співвласником якої є Геннадій Буткевич.

На другому місці, зі значно меншим приростом, опинилась агрокомпанія Кернел-Трейд (+39,4 млрд грн), кінцевим бенефіціаром якої є Андрій Веревський.

Третю позицію в рейтингу займає один з найбільших фармдистриб'юторів в Україні Оптіма-Фарм (+38,2 млрд грн) Андрія Губського. На четвертій сходинці опинилась мережа мультимаркетів "Аврора" (+37,6 млрд грн), співзасновниками якої є Лев Жиденко і Тарас Панасенко.

На п'ятій сходинці – "Вінницька птахофабрика" (+36,8 млрд грн), що входить до структури МХП.

У другій п'ятірці лідерів опинились такі компанії:

6 місце – Епіцентр К (+33,4 млрд грн);

7 місце – БаДМ (+32,3 млрд грн);

8 місце – Нова пошта (+31,3 млрд грн);

9 місце – Сільпо-Фуд (+30,5 млрд грн);

10 місце – Філіп Морріс CД (+26,4 млрд грн).

Водночас у довшій перспективі лідери українського бізнесу дещо відрізняються. Згідно з окремим рейтингом, який оцінює приріст чистого доходу за 2014-2024 роки, перше місце посідає АТБ-Маркет із приростом 176,5 млрд грн. Далі йдуть Кернел-Трейд (+71,5 млрд грн), Оптіма-Фарм (+59,2 млрд грн), Епіцентр К (+58,3 млрд грн) та БаДМ (+52,9 млрд грн).

Водночас, у 2014 році компанією з найбільшим прибутком була "АрселорМіттал Кривий Ріг" (36,7 млрд грн), однак за десятиліття вона опустилась на 16 місце (64,6 млрд грн чистого доходу у 2024 році).

До рейтингу 100 стійких компаній не включали державні, тож для них аналітики зробити окремий "Топ-20". Більшість компаній, які потрапили до рейтингу, забезпечують критичну інфраструктуру країни.

П'ятірка державних компаній з найбільшим приростом чистого доходу:

"Енергоатом" (+158,1 млрд грн); "Нафтогаз Трейдинг" (121,1 млрд грн); "Укрнафта" (+76,9 млрд грн); "Укренерго" (+74,7 млрд грн); "Нафтогаз України" (53,1 млрд грн).

Загалом 28% доходів припадає на компанії групи "Нафтогаз".

Методологія. До рейтингу включили комерційні компанії з доходом понад 1 млрд грн у 2024 році, які продовжували роботу станом на початок 2026 року. Не враховували державні та оборонні підприємства, групи компаній, а також бізнеси, що втратили значну частину доходів у 2025 році й працюють на окупованих територіях або в зонах бойових дій. Рейтинг сформували за показником абсолютного приросту чистого доходу.

Читайте також: Топ-200 найбільших компаній України

Нагадаємо:

Платформа "Опендатабот" підрахувала, що топ-10 компаній оптової торгівлі за рік збільшили сукупний дохід на 23%. Другий рік поспіль перше місце утримує компанія "ДЛ Солюшн", що займається торгівлею тютюновими виробами.