В Україні налічується 74 тисячі власників компаній з доходом від 10 мільйонів: хто в топ-10

Наразі в Україні налічується 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу.

Про це йдеться в аналітиці від Опендатабот.

Зазначається, що це п'ята частина від усіх власників компаній, які подали річну звітність — 360 тисяч бізнесменів. Лише 28% бізнесменів з переліку — жінки.

За рік рейтинг виріс: 9 122 учасників вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів.

Змінилися й позиції, на своїх місцях утримався лише 21 учасник. Водночас 37% бізнесменів піднялися у рейтингу, а 42% — навпаки, втратили позиції, згідно з дослідженням.

Йдеться, що майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878). Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.

Більшість працює у "середньому" сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн. Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн, підкреслюється в аналітиці.

Зазначається, що абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн. Друге і третє місця займають Віталій Антонов (164 млрд грн) та Андрій Веревський (149,7 млрд грн).

До десятки також входять Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів, яка замикає топ з доходом близько 46,9 млрд грн.

Опендатабот

Згідно з дослідженням, 69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.

В Україні 8 991 учасник перебуває наразі у "Клубі білого бізнесу", що на 18% більше, ніж на кінець 2025 року.