ПриватБанк сообщил, сколько заработал за І полугодие

За І полугодие ПриватБанк получил 34,9 млрд грн чистого дохода после вычета налога на прибыль 25%.

Об этом ПриватБанк сообщает в Telegram.

"Бизнес-результат без переоценок, резервов и налогов достиг 43,0 млрд грн, увеличившись на 19% по сравнению с I полугодием 2024 года. Эти результаты ярко свидетельствуют об устойчивости выбранной бизнес-модели, уверенном росте операционной эффективности и стабильности банка, несмотря на внешние вызовы", - говорится в сообщении.

Чистый кредитный портфель банка вырос на 17,4 млрд гривен, превысил 130 млрд гривен. Депозиты физических лиц выросли на 58 млрд гривен, а общий объем средств клиентов вырос почти на 13% за последний год, достигнув 487 млрд грн, информирует банк.

ПриватБанк также сообщил, что в I полугодии 2025 года открыл 27 обновленных отделений повышенной доступности в разных уголках Украины.

"Руководствуясь нашими ценностями, мы постоянно улучшаем клиентский опыт и обеспечиваем доступ к финансированию для реконструкции и развития Украины", - отметил Микаэль Бьоркнерт, Председатель Правления ПриватБанка.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ПриватБанк предоставил группе Нафтогаз кредит в размере 4,7 млрд грн для формирования необходимых запасов газа в подземных хранилищах накануне отопительного сезона 2025/2026 годов.

Ранее сообщалось, что Приватбанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР, что позволит украинскому бизнесу получить до 600 миллионов евро новых кредитов.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 27,9%, или на 2,4 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.

Также сообщалось, что государственный ПриватБанк выставит на продажу "безнадежные" кредиты общей суммой 5,2 млрд грн. Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю, который включает более 658 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.