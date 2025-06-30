ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на понад п’ять мільярдів гривень

Державний ПриватБанк виставить на продаж "безнадійні" кредити загальною сумою 5,2 млрд грн.

Про це ПриватБанк повідомляє на сайті.

"У червні 2025 року Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем, який включає понад 658 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів", – говориться у повідомленні.

З портфелів безнадійних кредитів для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані, а також мешканці територій, на яких проводяться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими, зауважив банк. Портфель включає тіло кредиту та нараховані відсотки.

Продаж відбудеться на виконання вимог Уряду та НБУ щодо скорочення проблемної заборгованості державних банків, зазначено у повідомленні.

Продаж буде здійснено через платформу ДП СЕТАМ, торги на якій відбудуться до 30 липня 2025 року. Сума 5,2 млрд грн є початковою ціною лоту.

Аукціон проходитиме у кілька етапів: автоматичне поступове зниження стартової ціни лота, подання закритих цінових пропозицій та відкриті ставки. Мінімальна вартість продажу лота становить 1,2% початкової ціни.

Станом на кінець 2024 року рівень непрацюючих активів (NPL) у кредитному портфелі ПриватБанку, не пов’язаному з колишніми керівниками та власниками, становив 4,9%, додає банк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк продав 245 заправок та 33 земельні ділянки, що контролювались Коломойським за майже 696 мільйонів гривень. Банк виставив на продаж АЗС у 21 областіі країни, усіх областях окрім Київської, Донецької та Луганської.

Раніше повідомлялося, що в Україні банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців. Про це йдеться в опитуванні Нацбанку про умови банківського кредитування.

Також раніше повідомлялося, що за словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що темпи кредитування в Україні залишаються критично низькими для економіки. За перший квартал 2025 року кредитний портфель банків виріс лише на 3,3%, що не дозволяє забезпечити потреби бізнесу.