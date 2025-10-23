"ПриватБанк" отримав понад 50 мільярдів гривень чистого прибутку

За 9 місяців роботи "ПриватБанк" звітує про 50,6 млрд грн чистого результату після вирахування податку на прибуток 25%.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

Бізнес-результат без переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків досяг 62,6 млрд грн, збільшившись на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, говориться у повідомленні.

"ПриватБанк" зазначає, що посідає перше місце на ринку за рівнем прибутковості, формуючи понад 43,5% прибутку банківського сектора до оподаткування.

У банку говорять про "стійкість обраної бізнес-моделі, впевнене зростання операційної ефективності та стабільність банку попри зовнішні виклики".

З початку року чистий кредитний портфель банку зріс на 30 млрд грн (+27%), сягнувши 143 млрд грн станом на 30 вересня 2025 року.

"ПриватБанк" посідає перше місце в Україні за обсягом кредитного портфелю, який охоплює майже 15% ринку. При цьому, частка ринку кредитів фізичних осіб становить майже 35%.

Протягом 9 місяців 2025 року кошти на рахунках клієнтів фізичних осіб збільшились на 59 млрд грн в еквіваленті (+13%), досягнувши 505 млрд грн.

"ПриватБанк" повідомляє, що із часткою ринку 22,9% є також лідером за обсягом депозитів як юридичних, так і фізичних осіб.

Крім того, за даними НБУ, станом на 31 серпня цього року "ПриватБанк" зберігає найвищу операційну ефективність у банківській системі, говориться у повідомленні

Показник співвідношення витрат до доходів (коефіцієнт CIR) становить 24,07%, тоді як середній для усіх банків - 41,77%.

Банк також інформує, що з січня 2025 року відкрив 40 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

На реалізацію низки проєктів з фінансової грамотності, безбар'єрності, інклюзії та благодійності заради розвитку громад і країни "ПриватБанк" загалом та виділив 156,8 млн грн. власних коштів.

"Результати роботи ПриватБанку за 9 місяців 2025 року вкотре підтверджують, його фундаментальну вагу для українського суспільства та економічної стабільності держави", – зазначив голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські банки за перше півріччя 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік. Але не всі фінустанови вийшли в плюс: 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п'ятий банк в країні є збитковим.

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн – майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів на 12% і тепер становить 90,9 млрд грн.

Раніше віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні запустили "Дія.Картку" - цифрову картку для отримання державних виплат, яку можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

За дві доби з моменту запуску "ПриватБанком" нової цифрової мультирахуноковї картки Дія.Картка для отримання виплат за державними програмами українці відкрили в ПриватБанку понад 400 тисяч карток.

Також повідомлялося, що користувачі Vodafone та Lifecell зможуть користуватись додатком "ПриватБанку" без витрат мобільного інтернету.