За дві доби українці відкрили в ПриватБанку понад 400 тисяч Дія.Карток

Українці відкрили в ПриватБанку понад 400 тисяч карток Дія.Картка.

Про це повідомляє ПриватБанк.

"За дві доби з моменту запуску ПриватБанком нової цифрової мультирахуноковї картки Дія.Картка для отримання виплат за державними програмами", – говориться у повідомленні.

"Дія.Картка - це універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для отримання виплат за різними державними програмами та користуватися коштами в рамках кожної програми", – нагадує банк.

Відкрити Дія.Картку клієнти ПриватБанку можна в цифровому вигляді в застосунку Приват24, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні запустили "Дія.Картку" - цифрову картку для отримання державних виплат, яку можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.