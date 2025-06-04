В Україні банки мають доплатити майже 12 мільярдів додаткових податків

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн – майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів на 12% і тепер становить 90,9 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

"Це сталось через суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. Відповідно, податок з’їсть 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 — лише 25%", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 93% усіх донарахувань припало на державні банки — це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив "Ощадбанк": податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

"Укрексімбанк" додатково сплатив 2,94 млрд грн — його податок зріс у 15 разів. "Сенс Банк" (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став "Укргазбанк": − 455 млн грн.

Як повідомляє "Опендатабот", банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.

Банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше — "А-Банку" (+541 млн грн), "Банку Південний" (+308 млн грн) та "МТБ" (+225 млн грн).

Найбільше податок на прибуток після коригування зріс в "Українського банку реконструкції та розвитку" — у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

"Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків — на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на "Укргазбанк"). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн", – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

62 українські банки отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків за девʼять місяців 2024 року , що на 7% більше, ніж торік.