У РФ нафтові надприбутки від війни в Ірані виявилися в 10 разів меншими, ніж очікувалось

У РФ нафтові надприбутки від війни в Ірані виявилися в 10 разів меншими, ніж очікувалося

Нафтогазові доходи російського бюджету виявилися набагато меншими, ніж можна було очікувати з огляду на зростання цін на нафту.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив російський Мінфін, у квітні нафтогазові доходи становили 855,6 млрд рублів. Це всього на 21 млрд рублів вище базового рівня, який Мінфін РФ розраховує, виходячи із закладеної в бюджет ціни нафти у $59 за барель.

У порівнянні з березнем нафтогазові доходи зросли на 40%, але порівняно з квітнем 2025 року впали на 27%.

За підсумками чотирьох місяців 2026 року до бюджету надійшло 2,3 трлн руб. від нафти і газу, що на 38,3% менше, ніж роком раніше.

Заявлені в квітні 21 млрд руб. додаткових надходжень виявилися "значно нижчими за прогнози" (200-250 млрд руб.), зазначає економіст Дмитро Польовий.

Колишній заступник міністра фінансів Сергій Алексашенко очікував "військову премію" від квітневих нафтогазових доходів у розмірі 220 млрд руб.

Агентство Reuters з посиланням на аналітичний центр, "близький до уряду РФ", писало, що високі світові ціни на нафту не допоможуть прискорити економічне зростання Росії цього року, оскільки удари українських дронів і нові західні санкції тиснуть на видобуток та експорт нафти.

У квітні голова розвідки Швеції стверджував, що російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.