Кожен п'ятий банк в Україні – збитковий: прибутки топ-10 банків

Українські банки за перше півріччя 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік.

Про це повідомляє Опендатабот.

Податкові витрати склали 21,99 млрд грн — або 22% прибутку. Після сплати податків залишилось 78,07 млрд грн, йдеться в аналітиці.

Втім, як зазначає Опендатабот, не всі фінустанови вийшли в плюс за результатами першого півріччя: 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п’ятий банк в країні є збитковим.

Навіть ті, хто у плюсі, не завжди показують зростання: понад третина прибуткових банків покращили показники, йдеться в дослідженні. Лідер за динамікою — Метабанк, який виріс у 118 разів. Стабільний приріст у Приватбанку: +14%.

Зазначається, що топ-10 найбільших банків залишився незмінним. Разом вони згенерували 68,05 млрд грн — 87% прибутку всього сектору.

Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приват: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн грн). Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік — переважно, коштом лідера, згідно з аналітикою.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть — до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзен: +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. ПУМБ залишається першим із 3,57 млрд грн — це −7% до минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи.

Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

Нагадаємо:

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн – майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів на 12% і тепер становить 90,9 млрд грн.