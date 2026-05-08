У McDonald’s заявили, що втрачають клієнтів через війну в Ірані

У McDonald's втрачають клієнтів через війну на Близькому Сході

Зростання цін на пальне, пов'язане з війною в Ірані, непропорційно сильно б'є по споживачах з низьким рівнем доходів, що змушує їх відмовлятися від замовлень у McDonald's.

Про це пише Reuters із посиланням на генерального директора компанії Кріса Кемпчінскі.

McDonald's, як і кілька інших мереж фаст-фуду, значною мірою покладається на споживачів з низьким рівнем доходу і пропонує вигідні пропозиції, щоб залучити більше відвідувачів, які мають обмежені фінансові можливості.

"Підвищені ціни на пальне – це основна проблема, яку ми зараз спостерігаємо.

Я думаю, що, ймовірно, справедливо сказати... (макроекономічне середовище) точно не покращується і, можливо, навіть трохи погіршується", – сказав Кемпчінскі на конференції щодо фінансових результатів компанії.

Також фіксується падіння маржі, оскільки через інфляцію компанія витрачає більше коштів на продукти, папір та пальне. Зокрема, результати в США впали на 25% до 59 млн дол порівняно з минулим роком.

Кілька інших американських ресторанних мереж, таких як Shake Shack, Papa John's, Wingstop та Domino's, також повідомили про слабше зростання квартального обсягу продажів, посилаючись на наслідки війни в Ірані.

Кемпчінскі додає, що компанія може переглянути свою мережу франчайзі, щоб покращити результати.

Водночас загальний дохід компанії у розмірі 6,52 млрд дол. перевищив попередні прогнози у 6,47 млрд доларів попри те, що зростання продажів не виправдало очікувань.

