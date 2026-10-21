Пріоритет у перевезенні олії: стали відомі деталі урядового рішення

Кабінет міністрів України запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту української рослинної олії залізницею, через морські й річкові порти та державний кордон.

Про це з посиланням на документ у своєму розпорядженні пише Latifundist.com.

"Пріоритет поширюється на вироблену в Україні соняшникову, соєву та ріпакову олію. Механізм запроваджується як експеримент на період дії воєнного стану, але не більш ніж на два роки", – розповіло фахове видання.

Зокрема, Укрзалізниця має надавати пріоритет перевезенню олії маршрутними поїздами до морських і річкових портів, прикордонних станцій та станцій, де її перевантажують на інші види транспорту для подальшого експорту.

У морських і річкових портах першочергово ставитимуть біля причалів судна, які прибувають для завантаження олії наливом на експорт. Судна з олією також отримають пріоритет під час організації проходження Сулінським каналом.

На державному кордоні транспорт, який вивозить олію, має проходити прикордонний контроль у пріоритетному порядку. За технічної можливості для таких вантажів можуть виділяти окремий коридор, колію або смугу.

До переліку продукції, на яку поширюється рішення, увійшли соняшникова олія, соєва, сафлорова та бавовняна олії, а також ріпакова і гірчична олії. Йдеться як про рафіновану, так і нерафіновану продукцію.

"Окремо уряд встановив пріоритет для ввезення в Україну пального. Перелік охоплює моторні бензини, дизельне пальне та скраплений газ", – зауважує видання.

Необхідність пріоритету для олії у документі пояснюють ризиком її накопичення через проблеми з експортною логістикою, що може призвести до зупинки переробних підприємств і скорочення закупівель олійної сировини.

Ще одним аргументом є вища додана вартість олії порівняно із зерном. За наведеними у документі розрахунками, експорт однієї тонни олії приносить у середньому близько $1300 валютної виручки, тоді як тонни кукурудзи або пшениці — близько $220.

Водночас надання пріоритету не передбачає зміни тарифів на залізничні перевезення або портових зборів. Також воно не дозволяє переривати вже розпочаті вантажні операції з іншими суднами.

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Раніше повідомлялося, що Мінагрополітики готує рішення, за яким експорт олії отримає пріоритет в умовах обмеженої логістики, далі його має ухвалити уряд.

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