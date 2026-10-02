Без розблокування портів Україна втратить за сезон 30 мільйонів тонн агроекспорту – міністр

В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% від можливого, сказав міністр журналістам.

"Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини нашої продукції, яку виростили і яка є експортно орієнтована. Коли ми говоримо про наслідки – це неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції вартістю близько $30 млрд", – зазначив він.

Міністр уточнив, що у вересні вдалося експортувати 2,4 млн тонн, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові – 1,4 млн тонн, або 38%, олійні – 444 тисячі тонн, або 83%, олія – 311 тис. тонн, або 64%, шроти – 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.

"Ці 46% фактично з 20 вересня не змінювалися. Тобто ми досягаємо того, що прогнозували: що 45-50% – це об'єктивний максимум в межах поточних шляхів", – підсумував Висоцький.

За його словами, залізницею було експортовано 41% або 993 тис. тонн, що відповідає прогнозам, по Дунаю – 54% або 1,3 млн тонн, автомобільний транспорт – 5% або 120 тис. тонн.

"Наростили ми у вересні порівняно із серпнем і залізницю, і Дунай", – додав міністр.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.

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