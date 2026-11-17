З 1 по 15 листопада Україна експортувала 230 тисяч тонн олії, і попри російські атаки на агропідприємства та тимчасову зупинку частини олійноекстракційних заводів поставки тривають.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Частина підприємств тимчасово зупинили роботу з міркувань безпеки та для відновлення пошкоджених потужностей, але після стабілізації ситуації та завершення ремонтних робіт вони повертатимуться до роботи, запевнив міністр.

Висоцький зазначив, що внутрішній ринок повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю.

"Підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", — наголосив міністр.

Крім того, станом на 17 листопада аграрії зібрали 50,1 мільйона тонн зерна. Загалом обробили 82,4% засіяних зерновими площ.

Нагадаємо:

Компанія "Віктор і К" ("Королівський Смак") зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупиняє роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області. У Дніпрі тимчасово зупинив роботу завод "Потоки" корпорації "Алеф".

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.