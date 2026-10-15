Уряд готує рішення щодо пріоритетного експорту олії

Мінагрополітики готує рішення, за яким експорт олії отримає пріоритет в умовах обмеженої логістики, далі його має ухвалити уряд.

Про це пише видання Latifundist.com.

Міністр агрополітики Тарас Висоцький повідомив журналістам, що пріоритет планують надати саме олії як продукції з доданою вартістю. Шрот і макуху до цього переліку не включатимуть.

По олії є підтвердження підтримки від усіх профільних асоціацій, обговорення вже пройшло, зазначив він.

Тепер документ мають погодити із відповідними міністерствами, після чого рішення ухвалюватиме уряд, але строків Висоцький не назвав.

За словами Висоцького, пріоритет для харчових продуктів уже діє в системі "єЧерга" для автомобільних перевезень. Водночас для зернових та олійних культур такого механізму досі не було.

Необхідність змін міністр пояснює складною ситуацією з експортною логістикою.

"В умовах обмеженої пропускної спроможності логістичних маршрутів Мінагрополітики підтримує пріоритетність експорту продукції з доданою вартістю", – говориться і на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку жовтня Україна експортувала 1,125 млн тонн аграрної продукції – близько 50% від очікуваних обсягів на цей період.

Експорт основних категорій аграрної продукції становив:

зернові культури – 670 тис. тонн;

олійні культури – 184 тис. тонн;

соняшникова олія – 138 тис. тонн;

шроти – 132 тис. тонн.

Наразі українська логістика працює на межі фізичних можливостей, тому суттєвого збільшення обсягів перевезень найближчим часом не очікується.

Нагадаємо:

В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Раніше повідомлялося, що початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.

Туреччина та Організація Об'єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир'я у Чорному морі, намагаючись об'єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.