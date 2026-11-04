У Мінагрополітики розповіли, скільки озимих вже засіяли: частково перевищили план

Станом на 4 листопада в Україні озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяли майже 6 мільйонів гектарів. Озимий ріпак вже засіяли понад план.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Частка площ, засіяних зерновими культурами, вже досягла 4,5 млн га або 85,4% від прогнозованого рівня.

Основні показники в розрізі культур:

пшениця та тритикале – 3 953,0 тис. га (87,1% від прогнозу);

ячмінь – 420,5 тис. га (70,8% від прогнозу);

жито – 74,3 тис. га (96,9% від прогнозу);

ріпак – 1 151,6 тис. га (104,2% від плану).

У регіони-лідери за загальними площами посіву озимих зернових культур у входять:

Миколаївська область – 500,0 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 401,0 тис. га; ячмінь – 97 тис. га; жито – 2 тис. га.

Дніпропетровська область – 475,6 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 421,8 тис. га; ячмінь – 52,1 тис. га; жито – 1,7 тис. га.

Кіровоградська область – 396,7 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 360,5 тис. га; ячмінь – 34,8 тис. га, жито – 1,4 тис. га.

Найбільші площі озимого ріпаку засіяли в Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Нагадаємо:

Станом на 28 жовтня в Україні озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяли 5 347,9 тис. гектарів, а площа посіву озимих зернових перевищила 80%.