Російський удар спричинив масштабну пожежу на підприємстві "Королівський смак", унаслідок якої знищено та пошкоджено виробниче обладнання й втрачено великі обсяги готової продукції.

Про це повідомив директор із зв'язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

За його словами, підприємство зазнало значних пошкоджень. Команда працює над ліквідацією наслідків удару.

Фото: "Королівський смак"

"Зупинка виробництва компанії "Королівський смак" виявилася вимушеним, але необхідним рішенням", — зазначив Тертичний.

Продукцію під брендом "Королівський смак" випускає компанія "Віктор і К". Зокрема, вона виробляє соняшникову олію, майонез, кетчуп та інші харчові продукти.

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Нагадаємо:

13 листопада компанія оголосила про зупинку виробництва через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів. Тоді також повідомили про припинення закупівлі олійних культур і скорочення персоналу.