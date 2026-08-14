Дефіциту продуктів в Україні немає – Висоцький

У мінагрополітики розповіли, чи є в Україні дефіцит продуктів

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами, передає "Укрінформ".

"Якогось дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукцій, дефіциту цього немає", - запевнив Висоцький.

Мінагрополітики, за його словами, проводить щотижневий моніторинг цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві.

Також уряд продовжуʼ шукати примішення для компенсації втрачених логістичних центрів.

Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання логістики "з коліс", щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах.

"На сьогодні виглядає так, що в межах до 40% можна замінити порівняно швидко. Зрозуміло, що такі об'єми зробити швидко повністю дуже складно. Але близько 30-40% можна релокувати чи відновити досить швидко", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Forbes Uraine оцінило розмір знищених логістичних приміщень українського бізнесу в 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.