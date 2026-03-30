Премія за барель нафти Arab Light може зрости до беспрецедентних 40 доларів – Bloomberg

Компанія Saudi Aramco фіналізує вартість нафти для відвантаження в травні, але трейдери очікують, що премія за флагманську Arab Light зросте до беспрецедентного рівня близько $40 за барель.

Про це пише Bloomberg.

Війна в Ірані порушила звичне ціноутворення на саудівську нафту, і напружені покупці в Азії намагаються спрямувати королівство до альтернативних механізмів постачання, оскільки ціни на нафту зростають, пише агентство.

Державна компанія Saudi Aramco перебуває в процесі фіналізації вартості своєї нафти для завантаження в травні, і за кілька днів покупцям мають назвати ціни.

"Виходячи з звичайних цінових показників на основі регіональних бенчмарків, премія за флагманську Arab Light має зрости до безпрецедентного рівня близько $40 за барель, порівняно з $2,50 у квітні", – говориться у публікації.

Деякі нафтопереробники в Азії вже попросили Aramco проіндексувати свою сиру нафту проти ф'ючерсів на Brent, але трейдери зазначили, що були запропоновані й інші альтернативи.

Це включає використання цін на нафту на Шанхайській товарній біржі, а потім вирахування витрат на транспортування та інші супутні витрати, або навіть орієнтування на інші сорти нафти.

Ціни місячних контрактів Aramco зазвичай встановлюються як диференціал до базового бенчмарку, який складається з оціненої S&P Global Energy ціни на нафту в Дубаї, а також ф'ючерсів на нафту з Оману на Гульфській товарній біржі.

Деякі угоди на спотовому ринку, які зазвичай індексуються до маркера Дубая, вже були завершені з використанням альтернатив, включаючи фінансові інструменти, пов'язані з Brent, повідомили трейдери.

Процес встановлення офіційних цін продажу зазвичай включає неформальні переговори з нафтопереробниками, щоб Aramco могла оцінити стан ринку, хоча неясно, наскільки це впливає на остаточний результат.

Цього разу обговорення набуло додаткової терміновості, оскільки покупці в Азії стикаються з проблемами, пов'язаними з обмеженим постачанням, і вищими цінами, які стискають маржу, зазначає агентство.

Переговори між Aramco та її клієнтами тривають, і остаточні рішення щодо ціноутворення ще не прийняті.

Трейдери кажуть, що якщо ціни будуть встановлені на рівні близько $40 за барель, це, ймовірно, призведе до зменшення закупівель.

Найвищий рівень, на який Aramco раніше встановила премію за Arab Light для Азії, становив $9,80 за барель у серпні 2022 року, згідно з даними, зібраними Bloomberg з 2000 року.

Ціни на інші марки Aramco, такі як Arab Extra Light, Arab Medium і Arab Heavy, стикаються з більшими перешкодами.

Потоки цих сортів майже повністю зупинилися через фактичне закриття Ормузської протоки, при цьому трубопровід Янбу, який транспортує нафту з сходу країни до західних портів для експорту, перевозить лише арабську легку нафту, повідомили трейдери.

Проте альтернативний маршрут Янбу не здатний покрити всі втрати від закриття Ормузької протоки, і продажі нафти Саудівської Аравії двом найбільшим покупцям в Азії — Китаю та Індії — у квітні будуть нижчими за звичайні.

Ціни на нафту в понеділок продовжили зростання, а Brent прямує до рекордного місячного стрибка після того, як єменські хусити на вихідних здійснили свої перші атаки на Ізраїль, розширивши війну США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що невелика партія саудівської нафти прямує до Пакистану після проходження Ормузької протоки маршрутом уздовж іранського узбережжя. За добу було зафіксовано сім суден, що вийшли з Перської затоки.

Міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що у разі затягування війни з Іраном глобальні ринки нафти й сировини зіткнуться з більшими перебоями в ланцюгах постачання, ніж під час пандемії COVID.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.