Вперше з початку війни в Ірані росіяни збільшили знижку на нафту Urals – ЗМІ

Знижки на російську флагманську нафту вперше з початку війни в Ірані розширилися на тлі зміни очікувань щодо можливого закінчення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

"Середня знижка на нафту Urals з західних портів Росії розширилася до 23,9 долара за барель нижче глобального еталону Brent у четвер і п'ятницю, згідно з даними Argus Media", – говориться у публікації.

Агентство зазначає, що це стало першим збільшенням знижки з моменту, коли атаки США та Ізраїлю на Іран фактично закрили протоку Ормуз, критично важливу водну артерію для виробників Перської затоки, і підвищили попит на російські барелі.

Ціни на нафту коливалися в останні дні, оскільки трейдери оцінюють перспективи закінчення конфлікту на Близькому Сході, який триває вже третій місяць, після обміну пропозиціями між США та Іраном.

Але надії на "прорив" зникли після того, як президент США Дональд Трамп у неділю відкинув відповідь Тегерана на односторінкову мирну пропозицію Вашингтона, надіслану минулого тижня, як "повністю неприйнятну", пише Bloomberg.

До моменту доставки в Індію Urals торгується вже з премією до Brent, але вона теж скоротилася 7-8 травня до 2,4 долара за барель. Це порівнюється з премією в 6,75 долара на середину квітня.

Водночас невідомо, чи отримує Росія вигоду від різниці між експортною ціною та ціною після доставки, зауважує агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що нафта дорожчає в понеділок через ослаблення сподівань ринку на швидке завершення близькосхідного конфлікту: президент США Дональд Трамп заявив, що його не влаштовує передана Іраном пропозиція про врегулювання конфлікту.

Три танкери з сирою нафтою минулого тижня та в неділю вийшли через Ормузьку протоку з вимкненими трекерами, щоб уникнути іранських атак.

Три найбільші нафтові компанії Європи заробили до 4,75 млрд дол. на турбулентності світових енергетичних ринків, яку спричинила війна на Близькому сході.