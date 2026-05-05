У Саудівській Аравії – найбільший з 2018 року дефіцит бюджету

Фіскальний дефіцит Саудівської Аравії зріс у першому кварталі до найвищого рівня з 2018 року, оскільки закриття Ормузької протоки змусило країну зменшити експорт нафти, а витрати на диверсифікацію економіки продовжували зростати.

Про це пише агентство Bloomberg.

Міністерство фінансів країни зафіксувало дефіцит бюджету в розмірі 125,7 мільярда ріалів (33,5 мільярда доларів). У останні три місяці 2025 року дефіцит складав 95 мільярдів ріалів. Новий показник більш ніж удвічі вищий, ніж показник рік тому.

Дохід від нафти знизився приблизно на 3% у річному обчисленні за перший квартал, тоді як витрати зросли приблизно на 20% до еквівалента 103 мільярдів доларів.

"Ці цифри є свіжим сигналом тиску, з яким стикається найбільша економіка Близького Сходу через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває вже третій місяць і перебуває в крихкому режимі припинення вогню", – пише Bloomberg.

У першому кварталі валовий внутрішній продукт Саудівської Аравії зріс на 2,8% у річному обчисленні, що є найповільнішим темпом з середини 2024 року.

Хоча протока Ормуз залишається практично заблокованою, Саудівська Аравія змогла перенаправити більшість своїх експортних поставок нафти до порту Янбу на березі Червоного моря, повідомляє агентство.

Bloomberg зауважує, що якщо ціни залишаться високими — Brent зріс більш ніж на 80% цього року до приблизно 11 за барель — і експортні рівні збережуться, "уряд навіть може змогти зафіксувати менший дефіцит за весь рік, ніж було передбачено до війни".

Саудівська Аравія отримує приблизно на 10% більше доходу від нафти сьогодні, ніж до конфлікту, завдяки вищим цінам та можливості обійти Ормуз.

Агентство також звертає увагу, що Саудівська Аравія з кінця 2022 року має бюджетний дефіцит, що змусило її збільшити запозичення на міжнародних ринках облігацій, а також використовувати альтернативні засоби фінансування.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія запустила вантажну залізницю протяжністю в понад 1700 км як альтернативу Ормузькій протоці.

Також повідомлялося, що країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.