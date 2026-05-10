Саудити змогли компенсувати закритий Ормуз трубопроводом і забезпечити собі прибутки

Прибутки національної нафтової компанії Саудівської Аравії "Saudi Aramco" зросли у першому кварталі 2026 року, оскільки постачання нафти через трубопровід "Схід-Захід" дозволили компанії пом'якшити наслідки конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Financial Times.

Скоригований прибуток саудівської нафтової компанії у першому кварталі склав 33,6 млрд доларів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в заяві компанії.

"Наш трубопровід зі сходу на захід, який досяг своєї максимальної пропускної здатності в 7 млн барелів нафти на день, зарекомендував себе як критично важлива артерія постачання", — сказав президент і головний виконавчий директор Aramco Амін Нассер.

Саудівська Аравія значною мірою залежить від доходів Aramco. Результати свідчать про те, що вищі ціни на нафту та високі маржі переробки компенсували частину наслідків від атак на енергетичну інфраструктуру країни та припинення експорту через її порти в Перській затоці.

Зазвичай Aramco експортує більшу частину своєї нафти з Перської затоки, але через контроль Ірану над Ормузькою протокою з моменту початку війни 28 лютого компанія може здійснювати відвантаження лише зі свого західного узбережжя.

Компанія постачає якомога більше нафти через транснаціональний трубопровід, що забезпечує порт Янбу на Червоному морі.

За даними, зібраними нафтовою дослідницькою групою Kpler, у березні середньодобовий обсяг поставок нафти становив 3,3 млн барелів, що приблизно вдвічі менше, ніж обсяги, відправлені Саудівською Аравією минулого місяця.

Судно-танкер, що перевозило скраплений природний газ з Катару, судячи з усього, пройшло через Ормузьку протоку, що стало першим експортом країни з цього регіону з початку війни з Іраном наприкінці лютого 2026 року.