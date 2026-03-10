Найбільший виробник нафти прогнозує "катастрофу" для світової економіки: названо умову

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Під час дзвінка щодо фінансових результатів Нассер сказав, що компанія працює над швидким нарощуванням експорту через порт Янбу на Червоному морі. Це має дозволити близько 5 млн барелів на добу виходити на світовий ринок без проходу через Ормузьку протоку.

Зазвичай Саудівська Аравія експортує близько 7 млн барелів на добу: лише невелика частина йде через Червоне море, тоді як більшість — із східного узбережжя в Перську затоку.

Однак через погрози Ірану судноплавству Ормузька протока значною мірою закрита, що відрізало більшість саудівської нафти від світового ринку.

Загалом конфлікт зачепив близько 20% світових поставок нафти: Ірак, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати скорочують видобуток у різному обсязі, ризикуючи зіткнутися з браком місця в сховищах.

Нассер попередив, що конфлікт на Близькому Сході матиме "катастрофічні наслідки" для нафтового ринку, якщо триватиме довше, а також "радикально" вплине на світову економіку.

Його слова, сказані під час квартального дзвінка про результати, стали першим публічним попередженням найбільшої у світі нафтової компанії щодо триваючого конфлікту, який, за текстом, спалахнув після ударів США та Ізраїлю по Ірану на початку цього місяця.

Ці заяви перегукуються з коментарями міністра енергетики Катару минулого тижня, який попереджав, що зрив енергопостачання може "покласти економіки світу", оскільки країни затоки намагаються підкреслити для адміністрації Трампа економічні ризики.

Довідка. Aramco є найбільшим у світі виробником нафти та забезпечує близько десятої частини глобальної пропозиції, тому будь-які перебої в її роботі ринки відстежують особливо уважно.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.