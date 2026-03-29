Саудівська нафта прорвалася через Ормуз уздовж берегів Ірану

Невелика партія саудівської нафти прямує до Пакистану після проходження Ормузької протоки маршрутом уздовж іранського узбережжя.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За добу було зафіксовано сім суден, що вийшли з Перської затоки. За даними відстеження, зібраними Bloomberg, окрім нафтового танкера, із затоки в суботу вийшли два танкери зі скрапленим нафтовим газом і чотири балкери.

Усі сім суден, схоже, пройшли північним маршрутом через вузький прохід між двома іранськими островами Ларак і Кешм, тоді як Тегеран посилює контроль над водним шляхом.

Парламент Ірану працює над законопроєктом, який передбачатиме збір із суден, що прагнуть безпечного проходу. Судноплавство через Ормузьку протоку залишається лише невеликою часткою довоєнного рівня.

Відстеження суден ускладнюється електронними перешкодами для сигналів, а деякі судна вимикають свої транспондери AIS у водах підвищеного ризику, що ще більше знижує оперативність і надійність даних відстеження.

Танкери з нафтою, пов'язані з Іраном, продовжують проходити через Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, а середній обсяг такого потоку впродовж перших 23 днів березня становив близько 1,6 млн барелів на добу, за даними Tankertrackers.com.

Цими вихідними повідомлялося, що Тегеран дозволив сімом малайзійським танкерам залишити Перську затоку.

Заблоковані судна зможуть вирушити найближчим часом, повідомило видання The Star із посиланням на міністра закордонних справ Малайзії Мохамада Хасана.

Іран також погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку ще 20 суднам під прапором Пакистану, повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар.

Керівники найбільших нафтогазових компаній світу заявили, що війна з Іраном уже створює серйозні ризики для глобальних постачань енергоносіїв і якшо війна затягнеться Азія та Європі відчує дефіцит пального.

Міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що у разі затягування війни з Іраном глобальні ринки нафти й сировини зіткнуться з більшими перебоями в ланцюгах постачання, ніж під час пандемії COVID.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка активно замовляють російську нафту, підвищуючи ймовірність того, що попит на нафту в регіоні перевищить російську пропозицію.