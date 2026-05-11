Європейські нафтовики заробили мільярди на тлі зростання цін на пальне – FT

Європейські нафтовиробники заробили мільярди на війні на Близькому Сході

Три найбільші нафтові компанії Європи заробили до 4,75 млрд дол. на турбулентності світових енергетичних ринків, яку спричинила війна на Близькому сході.

Про це пише Financial Times.

Трейдерні підрозділи компаній Shell, BP та TotalEnergies в першому кварталі 2026 року збільшили прибутки на 3,3-4,75 млрд доларів порівняно з останнім кварталом 2025-го.

Оцінки свідчать, що трейдерні підрозділи, прибутки яких компанії не розкривають, забезпечили від 48% до 69% від загального приросту прибутку груп, що становив 6,9 млрд дол.

Такі підрозділи зазвичай демонструють найкращі результати в періоди волатильності, коли вони можуть отримувати прибуток від купівлі та продажу нафти та нафтопродуктів за різними цінами на різних ринках, а також коли більше клієнтів прагнуть хеджувати свої позиції від коливань цін.

Серед європейських нафтових гігантів найбільше від цієї волатильності виграли трейдери компанії BP. За оцінками, трейдерний підрозділ компанії заробив у першому кварталі на 1,75 млрд дол. більше, ніж минулого кварталу.

Це дорівнює майже чверті загального прибутку всієї компанії за 2025 рік.

За середніми оцінками п'яти аналітиків, Shell отримала додаткові 1,6 млрд дол. від трейдингу в цьому кварталі, а TotalEnergies заробила близько 800 млн дол.

Інвестори високо оцінили трейдингову міць європейських гігантів. З початку конфлікту наприкінці лютого акції BP і Total подорожчали на 12% і 21% відповідно.

Акції Shell, яка більше постраждала від падіння видобутку в Перській затоці через атаки на об'єкти, подорожчали на 9%.

Водночас аналітики застерігають, що інвестори не можуть оцінити довгострокову вигоду від трейдингу через його нестабільну прибутковість.

Нагадаємо:

Експорт американського пального різко зріс до рекордних показників, оскільки країни Європи та Азії намагаються компенсувати дефіцит енергоносіїв, спричинений війною в Ірані. Це дозволило нафтогазовим компаніям США отримати рекордні надприбутки.