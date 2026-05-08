Саудівці й ОАЕ почали таємно возити нафту через Ормуз попри загрози Ірану

Саудівська Aramco Trading Co. та державна нафтова компанія ОАЕ Adnoc входять до числа компаній, які змогли таємно провести партії сирої нафти через Ормузьку протоку після того, як Іран фактично закрив цей водний шлях.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Хоча загальні обсяги постачання залишаються лише незначною часткою від довоєнного рівня, активність цих двох компаній усе ж показує, що частина нафти все ще пробивається на світові ринки.

Протягом усього конфлікту Іран погрожував судноплавству в протоці, а в п'ятницю навіть захопив одне судно після того, як сам опинився під ударом США, хоча, схоже, йшлося про підсанкційне судно, яке перевозило власну нафту Ісламської Республіки.

Aramco відмовилася від коментарів, а Adnoc не відповіла на запит.

Від початку березня, коли Ормузька протока фактично закрилася, глобальна криза постачання лише поглиблюється. Компанії змушені йти на більший ризик і платити вищу ціну, щоб вивезти вантажі. Більшість таких проходів відбувається з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення.

Серед тих, чиї видобуток і поставки застрягли в Перській затоці, Adnoc стала однією з перших компаній, яка почала вивозити через протоку нафту, паливо і газ, повідомили співрозмовники.

Компанія пропонувала клієнтам нафту сорту Upper Zakum, яку зазвичай вантажать на острові Зірку, уже з вод біля Фуджейри, що розташована за межами Перської затоки.

7 травня стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати таємно провели через заблоковану Ормузьку протоку декілька танкерів із нафтою, вимкнувши системи визначення місцезнаходження.