Нафта відреагувала на атаку єменських терористів по Ізраїлю

Ціни на нафту в понеділок продовжили зростання, а Brent прямує до рекордного місячного стрибка після того, як єменські хусити на вихідних здійснили свої перші атаки на Ізраїль, розширивши війну США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 2,43 долара, або 2,16%, до 115 доларів за барель після підвищення на 4,2% у п'ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 101,50 долара за барель, додавши 1,86 долара, або 1,87%, після зростання на 5,5% у попередню сесію.

"Ринок майже повністю відкинув перспективу переговорного завершення війни, попри заяви Трампа про триваючі "прямі й непрямі" контакти з Іраном, і готується до різкої ескалації бойових дій, що є позитивним сигналом для нафти, зважаючи на величезну невизначеність щодо часу й характеру результату", — сказала засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран проводять зустрічі "напряму і непрямо", а нові лідери Ірану були "дуже розсудливими", тоді як до регіону прибули додаткові американські війська, а ізраїльські військові в понеділок повідомили, що атакують урядову інфраструктуру Ірану по всьому Тегерану.

Цього місяця Brent подорожчала на 59%, що стало найрізкішим місячним стрибком і перевищило зростання часів війни в Перській затоці 1990 року, після того як конфлікт з Іраном фактично закрив Ормузьку протоку — маршрут, через який проходить п'ята частина світових поставок нафти й газу.

Війна, що почалася 28 лютого ударами США та Ізраїлю по Ірану, поширилася на Близький Схід: у суботу єменські хусити, яких підтримує Іран, здійснили свої перші атаки на Ізраїль від початку конфлікту, посиливши занепокоєння щодо морських шляхів навколо Аравійського півострова та Червоного моря.

"Конфлікт більше не зосереджений лише в Перській затоці та навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється і на Червоне море та Баб-ель-Мандеб — один із найважливіших у світі вузьких морських проходів для потоків сирої нафти та нафтопродуктів", — зазначили в записці аналітики JP Morgan на чолі з Наташею Канева.

Експорт саудівської нафти, перенаправлений з Ормузької протоки до порту Янбу на Червоному морі, минулого тижня сягнув 4,658 млн барелів на добу, свідчать дані аналітичної компанії Kpler.