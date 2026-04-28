Правоохоронці затримали шахраїв, які ошукували військових

На Сумщині правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який ошукував військових: зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств і виманювали в них кошти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Шахрайський кол-центр ліквідували поліція та Служба безпеки України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організатор – 22-річний сумчанин – створив кол-центр наприкінці 2025 року, залучивши до протиправної діяльності ще трьох своїх знайомих.

У спеціально орендованому приміщенні вони облаштували робочі місця та координували шахрайську діяльність.

Зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств, нібито з прифронтових територій. Надалі входили в довіру до військових і під приводом необхідності дороговартісного лікування виманювали кошти.

"Для переконливості використовували підроблені медичні документи, а організатор інколи представлявся лікарем і особисто спілкувався з потенційними жертвами", – розповіли у поліції.

Під час санкціонованих обшуків у приміщенні кол-центру та за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки, грошові кошти, ювелірні вироби та "предмет, схожий на пістолет".

Нагадаємо:

