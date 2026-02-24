Кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень: про підозру повідомлено заочно

У Львові розслідують масштабний кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень, які злочинці отримали, втрутившись в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова триває досудове розслідування масштабного кіберзлочину, пов'язаного з незаконним заволодінням коштами підприємств", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, 12 листопада 2025 року група осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк" перерахувала кошти з рахунків двох товариств.

З рахунку одного підприємства було виведено майже 48,8 млн грн, з рахунку іншого – ще понад 78,4 млн грн. Загальна сума збитків становить понад 127,2 млн грн.

У ході розслідування рахунки, на які були незаконно перераховані кошти, арештували.

За рішенням слідчого судді частину коштів у сумі понад 53,6 млн грн повернуто потерпілим підприємствам.

Правоохоронці встановили одного з ймовірних учасників злочину. Ним виявився 21-річний громадянин України, який перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина.

Йому заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, крадіжці в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

