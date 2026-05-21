"Лист від НБУ": Нацбанк попереджає про нову фішингову схему
Національний банк (НБУ) попереджає про нову шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ.
Про це повідомляється в Telegram-каналі НБУ.
Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ.
У тексті листа зловмисники спонукають перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів, однак насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп'ютера.
Для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, що містить домен @bank.gov.ua.
"Не переходьте за доданими посиланнями та не завантажуйте жодних файлів!" – закликають у Нацбанку.
Нагадаємо:
У лютому інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку був тимчасово недоступним унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.
Тоді в НБУ не виключали, що зловмисники можуть використати ці дані для фішингу, тому просили користувачів інтернет-магазину бути особливо пильними.