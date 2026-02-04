Поліція викрила шахраїв, які ошукали банки на 13 мільйонів гривень

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора.

Зловмисники упродовж 2023–2024 років проводили фіктивні платіжні операції з продажу та "повернення" неіснуючих товарів, незаконно заволодівши коштами двох банківських установ, говориться у повідомленні.

Протиправну діяльність організованої злочинної групи викрили та припинили оперативники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими головного слідчого управління Національної поліції України.

Це відбулося за процесуального керівництва Офісу генпрокурора, а також за сприяння працівників служб безпеки банківських установ

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Для реалізації злочинної схеми учасники угруповання реєстрували низку суб'єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Поліція розповідає, що фігуранти ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з "повернення" коштів.

З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти.

Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Правоохоронці з'ясували, що до складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців.

Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих "дропів" та виведенням коштів через P2P-операції.

У межах кримінального провадження поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.

Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкції статей Кримінального кодексу України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

