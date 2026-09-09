У Києві судитимуть 12 осіб, які створили мережу підпільних ігрових закладів

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 12 осіб, які створили у Києві "індустрію" незаконних ігрових закладів з щомісячними багатомільйонними оборудками, двох з них обвинувачують в організації роботи підпільних заходів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також Національна поліція.

Прокурорами Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 12 осіб, які у Києві забезпечували роботу гральних закладів.

"Двоє з них обвинувачуються в організації роботи підпільних заходів, ще четверо управляли ними, 6 обвинувачених працювали адміністраторами та обслуговували клієнтів", – повідомляє прокуратура.

Як зазначили у Нацполіції, у результаті спільної роботи слідчих поліції Києва та оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на лаві підсудних опинилися учасники злочинної групи, "які у столиці створили "індустрію" незаконних ігрових закладів".

Мережа складалася з десяти залів, розташованих у різних районах міста. Така розгалужена структура дозволяла забезпечувати постійний потік "клієнтів" і розширювати аудиторію гравців, зазначає поліція.

"Налагодили нелегальний бізнес двоє братів з Вінниччини– колишні міліціонери, які після звільнення з органів внутрішніх справ стали на інший бік закону", – говориться у повідомленні.

До своєї незаконної діяльності вони залучили ще чотирьох спільників – так званих "наглядачів". Вони контролювали роботу гральних закладів, збирали прибуток та відповідали за ретельний відбір надійного персоналу.

Для налагодження стабільної роботи у мережі працювало ще близько 30 чоловіків і жінок, які виконували функції кураторів, адміністраторів, технічних працівників. Деякі фігуранти навіть здійснювали інкасацію прибутку та займалися пошуком нових приміщень для відкриття додаткових "філіалів".

"У закладах для робітників діяли внутрішні правила — від дрес-коду до заборони вживання алкоголю та обов'язкової звітності у робочих чатах. Перезмінку адміністраторів робили лише у визначений час за схемою: дві особи зайшли, дві вийшли", – розповіли у поліції.

Дії 6 обвинувачених кваліфіковані як незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою. Ще 6 осіб постануть перед судом за обвинуваченням у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

За даними Опендатабот, від початку 2022 року з 27 обвинувачених у справах, пов'язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів, реальні терміни за ґратами отримали лише двоє, у 14 із 18 вироків – формальне позбавлення волі.