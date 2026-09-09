На Київщині отримали підозри посадовці, які орендували несправну когенераційну установку

На Київщині викрили схему заволодіння бюджетними коштами: посадовці орендували стару когенераційну установку, яку не вдалося запустити на початку опалювального сезону.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Ідеться про схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час оренди когенераційної установки для забезпечення електроенергією та теплом Вишнівської територіальної громади. Про підозру повідомили чотирьом особам.

За даними слідства, комунальне підприємство провело закупівлю послуг з оренди газопоршневої когенераційної установки для опалювального сезону 2024-2025 років. За умовами тендеру обладнання мало бути виготовлене не раніше 2020 року. Втім, підприємству передали установку 2008 року випуску, яка тривалий час перебувала в експлуатації.

"Через технічний знос вона потребувала ремонту та не була запущена на початку опалювального сезону 2024 року під час блекаутів", – говориться у повідомленні.

Слідство встановило, що під час прийняття рішення про оренду "належним чином не врахували технічний стан і ступінь зносу обладнання, його залишковий ресурс, витрати на ремонт та обслуговування, а також ринкову вартість установки та її оренди".

У результаті комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір на 315 млн грн. Із місцевого бюджету вже перераховано близько 28 млн грн.

Правоохоронці також задокументували дії, спрямовані на подальше заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку та документацію. Проведено низку судових експертиз.

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