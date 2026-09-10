Гроші у посилках: посадовців Луганської ОДА підозрюють у розкраданні бюджету

На Луганщині викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі рекламних та маркетингових послуг: для конспірації "брудні" гроші пересилалися поштовими відправленнями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Служба безпеки України.

За даними слідства, посадовці одного з департаментів Луганської обласної державної адміністрації організували формальну конкуренцію на тендері, забезпечили перемогу визначеному підприємцю, а частину отриманих коштів переводили в готівку та передавали через поштові посилки.

Підозру повідомлено директорці департаменту, її заступнику та ФОПу, залученому до реалізації схеми.

У березні 2026 року департамент оголосив у Prozorro закупівлю рекламних та маркетингових послуг очікуваною вартістю понад 3,2 млн грн.

За версією слідства, щоб створити формальну конкуренцію, до тендеру залучили громадську організацію як "технічного" учасника. Її представникам заздалегідь дали вказівку не знижувати цінову пропозицію під час аукціону.

Оскільки у закупівлі брали участь лише два учасники, це дало змогу забезпечити перемогу визначеному підприємцю. З ним уклали договір на 3,21 млн грн.

"Після цього переможець тендеру передав частину робіт іншому підконтрольному учаснику схеми, уклавши з ним субпідрядний договір на понад 455 тис. грн", – говориться у повідомленні.

Частину бюджетних коштів, отриманих за актами виконаних робіт, надалі переводили в готівку.

Для конспірації гроші, за даними слідства, передавали не особисто, а поштовими відправленнями. Після зняття коштів підприємиця залишала собі обумовлену частину, а решту відправляла посилками іншому учаснику схеми.

"Так, одну з посилок із 76,8 тис. грн готівки відправили з Кропивницького та отримали у Дніпрі. Ще 63 тис. грн аналогічним способом надіслали із Закарпаття", – розповіли у СБУ.

Надалі одержувач, за матеріалами слідства, передавав ці кошти директорці департаменту відповідно до попередніх домовленостей.

Загальна сума бюджетних коштів, якими, за даними слідства, заволоділи учасники схеми, становить 192 тис. грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 5 млн грн, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи з розрахунками ймовірних "відкатів".

Підозрюваних затримано. Їм повідомлено про підозру у пособництві та заволодінні бюджетними коштами.

Директорці департаменту суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, її заступнику – заставу, підприємцю – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до схеми.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали прокурори спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за сприяння голови Луганської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації.

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