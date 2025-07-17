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Правоохранители обнаружили незаконную добычу песка на 2,5 миллиарда гривен

Андрій Муравський — 17 июля, 18:31
Правоохранители обнаружили незаконную добычу песка на 2,5 миллиарда гривен
Житомирська обласна прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении директору одной из частных компаний, которая незаконно добывала песок в Житомирской области и нанесла государству ущерб на 2,513 млрд гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

О подозрении директору компании сообщила Специализированная экологическая прокуратура Житомирской областной прокуратуры в сотрудничестве с ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

По данным следствия, частная компания получила от Государственной службы геологии и недр Украины специальное разрешение на пользование недрами на территории Карпиловского месторождения Житомирской области. Между этой компанией и Госгеокадастром было заключено соглашение об условиях пользования предоставленными недрами, в котором четко определены границы участка недр для освоения

"При этом, в течение февраля 2020-мая 2024, несмотря на пункты Соглашения и в нарушение требований действующего законодательства, частное предприятие незаконно добыло 113,5 тысяч кубических метров песка с участков месторождения за пределами разрешенных", - указано в публикации.

Согласно заключению проведенной судебной инженерно-экологической экспертизы, размер причиненного вреда окружающей среде составляет 2,513 млрд гривен.

По месту нахождения месторождения, в офисных помещениях, по месту жительства директора, владельцев и учетчиков хозяйственного общества проведены обыски.

Государственным обвинителем в уголовном производстве подготовлено ходатайство об избрании руководителю частной компании меры пресечения.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях. Значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко.

Также сообщалось, что украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд грн. По данным ЭП, речь идет о компании "Юнигран". И в деле фигурируют украинский бизнесмен Сергей Шапран и россиянин Игорь Наумец.

Также сообщалось, что в Звенигородском районе Черкасской области директор структурного подразделения одного из местных предприятий организовал незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

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Правоохранители обнаружили незаконную добычу песка на 2,5 миллиарда гривен
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