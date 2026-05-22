Правоохоронці викрили чергових "ділків", які завозили автомобілі під виглядом гуманітарки

Правоохоронці викрили організовану групу на Волині, яка завозила автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та продавала їх за готівку.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Серед учасників – мешканці Волинської, Полтавської та Черкаської області – керівники та члени громадської організації та благодійних фондів.

Вони підшуковували автомобілі на території країн ЄС, зокрема Польщі та країн Балті. Формували підроблені документи від благодійних організацій та військових частин і забезпечував ввезення авто в Україну через пункти пропуску.

Згодом вони виставлялися на продаж через різні онлайн-платформи та соціальні мережі або розбиралися на запчастини.

Під виглядом гуманітарної допомоги для військових ділки ввезли 55 автомобілів, які згодом продали через онлайн-платформи, на понад 7,4 млн грн, повідомляє поліція.

Разом з тим, за оперативною інформацією, упродовж 2023–2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали.

На підставі зібраних доказів п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру.

