У "Новій пошті" повідомляють про можливі затримки доставки через нічний обстріл

Володимир Тунік-Фриз — 10 жовтня, 10:33
У “Новій пошті” повідомляють про можливі затримки доставки через нічний обстріл
Компанія "Нова пошта" повідомила, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку ворога по енергосистемі країни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Друзі, через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці.

Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою. Наразі всі процеси відновлено — працюємо на повну", – зазначили у "Новій пошті".

Відстежувати відправлення можна у застосунку "Нової пошти" або на сайті.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.

