"Нова пошта" повідомила про хакерську атаку
Поштовий оператор "Нова пошта" інформує про тимчасові складнощі в роботі сервісів через хакерську атаку.
Про це "Нова пошта" повідомила у Телеграм.
"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", – говориться у повідомленні.
Проте, у компанії запевняють, що ситуація повністю під контролем.
"Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", зазначили у "Новій пошті" і подякували за розуміння.
Нагадаємо:
Раніше у квітні повідомлялося, що у одного з найбільших поштових операторів країни компанії "Нова пошта" стався збій: користувачі не могли зайти у додаток.
До того вранці 9 березня близько спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.