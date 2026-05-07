"Нова пошта" повідомила про хакерську атаку

Поштовий оператор "Нова пошта" інформує про тимчасові складнощі в роботі сервісів через хакерську атаку.

Про це "Нова пошта" повідомила у Телеграм.

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", – говориться у повідомленні.

Проте, у компанії запевняють, що ситуація повністю під контролем.

"Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", зазначили у "Новій пошті" і подякували за розуміння.

Раніше у квітні повідомлялося, що у одного з найбільших поштових операторів країни компанії "Нова пошта" стався збій: користувачі не могли зайти у додаток.

До того вранці 9 березня близько спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.