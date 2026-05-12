"Нова пошта" відкрила два міні-хаба у Вінниці та Полтаві, що дозволяє пришвидшувати доставку в чотири рази.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Компанія інвестувала понад 240 тисяч гривень в запуск міні фулфілмент-складів на базі відділень, площею 20 та 30 кв м, вони вже запрацювали.

За словами Олексія Гришина, директора департаменту контрактної логістики, минулого року фулфілмент "Нової пошти" (повний комплекс логістичних послуг "під ключ") зріс більш ніж на 50%.

"Наша ціль вийти на понад 50 мільйонів замовлень на рік до 2030 року і побудувати одну з найпотужніших фулфілмент-мереж в Україні", — зазначив він.

Наразі мережа Нової пошти налічує 9 фулфілментів: три в Києві, один у Львові, Одесі, Дніпрі, та на базі відділень у Івано-Франківську, Вінниці та Полтаві.

В 2026 році компанія планує відкрити ще 11 маленьких фулфілмент-хабів в обласних центрах на базі вантажних відділень, зокрема у Черкасах, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Чернігові, Кропивницькому та Чернівцях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" розпочинає доставку посилок до найбільшої мережі поштоматів у німецькомовних країнах myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк.

Чистий прибуток "Нової пошти", що входить до групи NOVA, лідеру експрес-відправлень в Україні, за січень-березень 2026 зріс у 4,4 раза – до 1,28 млрд грн порівняно з аналогічним періодом у 2025 році.