НБУ оштрафував NovaPay на 8 мільйонів: компанія не оскаржуватиме рішення

Національний банк оштрафував фінансову компанію NovaPay (група "Нова Пошта") на 8 млн грн за порушення вимог законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора в вівторок.

За підсумками планової перевірки, яка відбулася у вересні-листопаді 2025 року, НБУ виявив порушення законодавства у сфері платежів та споживчого кредитування, а також низки нормативних актів НБУ щодо касових операцій, відкриття рахунків, захисту платіжної інформації та умов договорів із клієнтами.

Компанія має сплатити штраф протягом 14 днів після отримання рішення та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 25 червня 2026 року.

Пресслужба NovaPay розповіла, що компанія не планує оскаржувати рішення НБУ, пише LIGA.net,

"Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства.

NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор", – повідомила компанія.

Чистий прибуток "Нової пошти", що входить до групи NOVA, лідеру експрес-відправлень в Україні, за січень-березень 2026 зріс у 4,4 раза – до 1,28 млрд грн порівняно з аналогічним періодом у 2025 році.