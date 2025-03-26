Найбільший акціонер Volkswagen планує змінити стратегію інвестування

Porsche SE, найбільший акціонер Volkswagen, оголосила про плани розширити свої інвестиції після того, як компанія зазнала 20-мільярдного збитку через знецінення пакета акцій автовиробника.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що збиток складав 21,57 мільярда євро після сплати податків.

Рада директорів Porsche SE запропонувала знизити дивіденди до 1,91 євро на привілейовану акцію, що є зниженням порівняно з 2,56 євро торік, через падіння операційного прибутку Volkswagen на 15%.

Лутц Мешке, член правління компанії, зазначив: "Ми постійно вивчаємо перспективні інвестиційні можливості, як у портфельному сегменті, так і для потенційних нових основних інвестицій. Ми також маємо фінансові можливості для здійснення більших інвестицій."

Porsche SE зазначила, що інвестиційні програми в Volkswagen і Porsche відкривають нові можливості для підвищення прибутковості. Водночас компанії повинні зосередитися на суворому виконанні цих програм.

Нагадаємо:

Компанія Porsche залишить дивіденди за 2024 рік на рівні минулого року, хоча її чистий прибуток скоротився на 30,4%.

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році знизився на 15% – до 19,1 млрд євро, тоді як у 2023-му він становив 22,5 млрд євро.

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche AG повідомив про падіння продажів у Китаї на 28% у 2024 році, оскільки стійка слабкість найбільшого автомобільного ринку світу вдарила по німецьких автовиробниках.