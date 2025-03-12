Porsche втратила третину прибутку в 2024 році: причини

Компанія Porsche залишить дивіденди за 2024 рік на рівні минулого року, хоча її чистий прибуток скоротився на 30,4%.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що виробник люксових авто пояснює це зростанням витрат і падінням попиту в Китаї.

Через "постійно складне середовище" Porsche знизила середньостроковий цільовий показник рентабельності до 15-17% проти попередніх 17-19%.

Крім того, компанія скорочує штат — у 2024 році планують звільнити 2 000 співробітників на додачу до раніше оголошених 1 900. В другій половині року Porsche розпочне переговори з профспілками про подальші скорочення.

Минулого місяця акції компанії зазнали рекордного падіння після попередження, що рентабельність у 2025 році становитиме лише 10-12% через зниження прибутку на 800 млн євро. Це стало наслідком повернення до випуску моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Porsche також бореться зі зниженням продажів у Китаї, своєму найбільшому ринку, де вони впали на 28%. Як і материнська компанія Volkswagen, автоконцерн намагається скоротити витрати, щоб досягти довгострокової рентабельності у 20%.

Нагадаємо:

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році знизився на 15% – до 19,1 млрд євро, тоді як у 2023-му він становив 22,5 млрд євро.

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche AG повідомив про падіння продажів у Китаї на 28% у 2024 році, оскільки стійка слабкість найбільшого автомобільного ринку світу вдарила по німецьких автовиробниках.