Німеччина підпише мільярдну угоду про енергетику та ШІ з ОАЕ

Німеччина підпише мільярдну угоду про енергетику та ШІ з Німеччиною

Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати у четвер підпишуть угоди в сферах інвестицій, штучного інтелекту та енергетики на суму в кілька мільярдів доларів у рамках зусиль, спрямованих на активізацію відносин між двома країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Лана Нуссейбе, колишня посол ОАЕ при ООН, яка зараз обіймає посаду державного міністра в міністерстві закордонних справ країни Перської затоки, зазначила, що ці угоди ознаменують початок нового етапу у відносинах.

Німеччина та ОАЕ мають давні партнерські відносини в кількох сферах, а обсяг їхньої торгівлі, за винятком нафти, становить близько 15,5 млрд доларів на рік.

Однак зростаюча геополітична невизначеність, зокрема війна з Іраном та зміна характеру відносин зі Сполученими Штатами, змусила обидві сторони спробувати розширити свої стратегічні мережі та поглибити зв'язки з існуючими партнерами.

"Міцніші відносини між ОАЕ та Німеччиною можуть допомогти поєднати європейські промислові та технологічні переваги з капіталом, енергетичними ресурсами та можливостями для зростання в регіоні Перської затоки, Азії та Африки", — заявила Нуссейбех під час зустрічі з журналістами в Берліні.

Вона не навела подробиць щодо угод, які мають бути підписані під час візиту до Берліна президента ОАЕ шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахаяна, які, за її словами, стануть "заявою про наміри щодо нашого майбутнього".

Проте вона зазначила, що буде створено спеціальну рамку для технологічного співробітництва, яка об'єднає дослідників та інвесторів, а також укладено угоди щодо енергетичної трансформації, що ґрунтуватимуться на існуючих угодах у сферах відновлюваних джерел енергії, водню та енергоефективності.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав регіон Перської затоки в лютому, безпосередньо перед тим, як США та Ізраїль розпочали серію ударів по Ірану, що стало початком війни, яка й через понад шість місяців так і не завершилася.

"У час, коли міжнародний порядок перебуває під тиском, партнерства, подібні до того, що існує між ОАЕ та Німеччиною, є надзвичайно важливими", — зазначила Нуссейбе.

Нагадаємо:

Після тривалої стагнації економіка Німеччини відновлюється: завдяки експорту та державним видаткам на інфраструктуру і оборону ВВП зростає три квартали поспіль, але залишаються фактори, які негативно впливають на економічну активність.