Найбільший автовиробник Європи повідомив про зниження прибутку через слабкі продажі

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році знизився на 15% – до 19,1 млрд євро, тоді як у 2023-му він становив 22,5 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це стало наслідком падіння продажів у Європі та Китаї, а також витрат на реструктуризацію, які вплинули на фінансові показники найбільшого автовиробника Європи.

Фінансовий директор компанії Арно Антліц зазначив, що прогноз на цей рік відображає "глобальні економічні виклики", хоча VW має "чітку стратегію зростання та інвестицій у США". Водночас у компанії очікують рентабельність у межах 5,5-6,5% у 2025 році порівняно з попереднім прогнозом 5,9%.

Щоб компенсувати падіння продажів у Китаї, Volkswagen планує збільшити присутність у США. Мета компанії – подвоїти свою частку на ринку коштом брендів Audi та Porsche до 10%, а частку VW – до 5% до 2030 року.

Втім, реалізація цього плану може опинитися під загрозою через ймовірні митні тарифи з боку президента США Дональда Трампа.

Експерти попереджають, що можливі імпортні мита на європейські авто можуть стати серйозним ударом для Porsche, оскільки всі автомобілі виробляють у Німеччині.

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Нагадаємо:

Компанія Volkswagen відкличе 177 493 кросовери Atlas та Atlas Cross Sport у США через можливе від’єднання кришки двигуна, що може спричинити пожежу.

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.