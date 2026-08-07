Співвласник Volkswagen закликав керівництво "діяти негайно" на тлі кризи автогіганта

Співвласник Volkswagen бʼє на сполох через кризу

Сімейний бізнес, що контролює значну частку німецького автоконцерну заявив, що Volkswagen повинен діяти негайно, щоб забезпечити свою конкурентоспроможність.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент це найчіткіше звернення власників німецького автогіганта до керівництва на тлі зусиль щодо посилення скорочення витрат та протидії китайським конкурентам.

"Група Volkswagen перебуває на історичному роздоріжжі. Заради блага компанії та її стійкої конкурентоспроможності кожен повинен зараз активізуватися та взяти на себе відповідальність", – заявив голова правління Porsche SE, найбільшого акціонера Volkswagen, Ганс Дітер Печ.

"Чим довше зволікати з прийняттям рішень, тим серйознішими стануть проблеми", – додав Печ.

Фінансовий директор Porsche SE Йоганнес Латтвайн закликав групу скоротити надлишкові виробничі потужності, суттєво знизити витрати та покращити процес прийняття рішень.

У п'ятницю Porsche SE повідомила про падіння скоригованого піврічного прибутку після оподаткування на 14,5 % до 949 млн євро.

Компанія володіє 31,9 % акцій Volkswagen та 12,5 % акцій своєї дочірньої компанії з виробництва спортивних автомобілів Porsche (P911_p.DE), відкриває нову вкладку.

Нагадаємо:

Німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками.