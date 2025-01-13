Продажі Porsche в Китаї впали майже на третину

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche AG повідомив про падіння продажів у Китаї на 28% у 2024 році, оскільки стійка слабкість найбільшого автомобільного ринку світу вдарила по німецьких автовиробниках.

Про це пише Reuters.

У 2024 році Porsche, мажоритарним акціонером якої є Volkswagen, продала в Китаї 56 887 автомобілів у порівнянні з 79 283 у 2023 році.

Це падіння вплинуло на глобальні продажі, які знизилися на 3% до 310 718 автомобілів порівняно з 2023 роком. Це сталося, попри зростання на інших ринках, в тому числі на 11% в Німеччині.

Китайські споживачі дедалі неохочіше витрачають гроші на предмети розкоші на тлі уповільнення економічного зростання, спричиненого кризою на ринку нерухомості в країні.

У жовтні Porsche заявив, що скоротить свою дилерську мережу в Китаї, що відображає постійний слабкий попит.

Нагадаємо:

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися, оскільки німецький виробник автомобілів класу люкс боровся зі слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі.

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі.